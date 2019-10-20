В Татарстане потеплеет до +10 градусов
В воскресенье, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер южный, умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
Максимальная температура ночью от +2°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали казанцам прохладные выходные.
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