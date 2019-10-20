В Татарстане потеплеет до +10 градусов

В воскресенье, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер южный, умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура ночью от +2°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали казанцам прохладные выходные.

