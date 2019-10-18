Синоптики прогнозируют казанцам прохладные выходные

Синоптики прогнозируют казанцам прохладную погоду в предстоящие выходные.

В ночь с 18 на 19 октября в городе пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 4—6 градусов, без осадков.

В других районах Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В воскресенье, 20 октября, в столице Татарстана потеплеет до +9 градусов, ветер будет дуть северо-восточный с переходом на южный умеренный. Осадков не прогнозируется, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ранее в КФУ рассказали, когда в Казань придет тепло. По сообщениям синоптиков, аномальное потепление придет со следующей недели.