У «зеленого дерби» появился свой кубок — «Чак-чак Cup»

«Зеленое дерби» — противостояние хоккейных клубов «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — получило свой собственный кубок под названием «Чак-чак Cup».

Об этом уфимский клуб написал сегодня в Twitter, опубликовав также фотографии такого кубка.

Пришло время решить, кому принадлежит чак-чак????????

С этого сезона у Зелёного дерби появился свой кубок — Чак-чак Cup.

Победитель сегодняшнего матча станет первым в истории противостояния обладателем кубка Зеленого дерби ????

Зарубимся? pic.twitter.com/cLMua9bIIO — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 19, 2019

Первым обладателем «Чак-чак Cup» станет победитель сегодняшнего матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев», который пройдет на «Уфа-Арене».

Напомним, что на этот матч хоккеисты обоих клубов выйдут в особенной форме: казанцы подготовили к матчу игровой свитер с флагом Татарстана и с цитатой Габдуллы Тукая, уфимцы — с символикой башкирского клуба и знаменитой фразой Салавата Юлаева: «В священный бой, врага не страшась».

