«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют «зеленое дерби» в особенной форме

Хоккейные «Ак Барс» и «Салават Юлаев» представили альтернативные формы для первого в сезоне «зеленого дерби».

Казанцы подготовили к матчу игровой свитер с флагом Татарстана и с цитатой Габдуллы Тукая.

«На внутренней стороне воротника нанесена цитата великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Я не дрогнувшей грудью встречаю удары» из стихотворения «Бер татар шагыйренең сүзләре», — сообщили в пресс-службе ХК «Ак Барс».

Форма уфимского клуба представлена с символикой башкирского клуба и знаменитой фразой Салавата Юлаева: «В священный бой, врага не страшась».

«В священный бой, врага не страшась». Нас пробирают мурашки от уровня противостояния: цитата великого героя башкирского народа Салавата Юлаева будет размещена на джерси каждого игрока нашей команды. Делимся с вами деталями формы: флаг Республики Башкортостан на груди и рукавах, курай на плечах, особый шрифт в золотой окантовке и логотип «Зеленого дерби» — такими мы будем завтра на льду», — говорится в заявлении пресс-службы ХК «Салавата Юлаева».

Встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» пройдет завтра, 19 октября, на «Уфа-Арене».