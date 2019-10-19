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Жителя Башкирии обвинили в покушении на убийство инспектора Минприроды Башкирии

21:31, 19.10.2019
Жителя Башкирии обвинили в покушении на убийство инспектора Минприроды Башкирии
Фото: pixabay.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кумертау, выстрелившего в голову инспектору Минприроды Башкирии.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), передает «Интерфакс».

Инцидент произошел 17 октября. По данным следствия, житель Куюргазинского района, находясь в автомобиле марки УАЗ, выстрелил из переделанного сигнального пистолета в инспектора, осматривавшего территорию в ходе рейда по охране животного мира.

Подозреваемых задержали на трассе Уфа — Оренбург.

Происшествия Башкортостан
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