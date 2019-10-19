Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Казань из-за неисправности
Самолет Airbus A321, выполнявший рейс Казань — Анталья, этой ночью вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
На борту самолета находились 232 человека, включая экипаж. Посадка прошла благополучно. Как сообщает «РЕН ТВ», неисправность была связана с электрооборудованием воздушного судна.
Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел из Казани в 23.55.
Напомним, сегодня в аэропорту Красноярска экстренно приземлился пассажирский самолет из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.
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