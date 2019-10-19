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Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Казань из-за неисправности

12:03, 19.10.2019
Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Казань из-за неисправности
Фото: realnoevremya.ru

Самолет Airbus A321, выполнявший рейс Казань — Анталья, этой ночью вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

На борту самолета находились 232 человека, включая экипаж. Посадка прошла благополучно. Как сообщает «РЕН ТВ», неисправность была связана с электрооборудованием воздушного судна.

Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел из Казани в 23.55.

Напомним, сегодня в аэропорту Красноярска экстренно приземлился пассажирский самолет из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.

Происшествия Татарстан
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