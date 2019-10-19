Самолет экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Красноярска экстренно приземлился пассажирский самолет из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Посадка прошла без происшествий.

«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник добавляет, что сообщившего о бомбе уже задержали.

Самолет следовал из Улан-Удэ в Москву и принадлежит авиакомпании «Нордавиа». На борту самолета находится 150 человек.

Напомним, накануне в казанском аэропорту из-за остановки дыхания у годовалой девочки экстренно сел самолет рейса Пхукет — Москва. Девочку спасти не удалось.

