Радию Хабирову направили предложения о формировании правительства Башкирии

Руководитель администрации главы Башкортостана Радия Хабирова Александр Сидякин сегодня представил предложения по формированию правительства республики.

До 24 октября эти предложения будут рассмотрены и далее пройдут установленную процедуру согласования, сообщает пресс-служба главы Башкирии. В сообщении не приводятся какие-либо подробности этих предложений.

Ранее источники «Реального времени» сообщали, что Хабиров, вероятно, будет совмещать должности и.о. главы правительства Башкирии и главы региона. Это связано с проблемами при назначении на должность главы правительства Андрея Назарова.

