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В казанском аэропорту из-за остановки дыхания у годовалой девочки экстренно сел самолет рейса Пхукет — Москва

17:49, 18.10.2019
В казанском аэропорту из-за остановки дыхания у годовалой девочки экстренно сел самолет рейса Пхукет — Москва
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 18 октября, в 16.00 в Международном аэропорту «Казань» из-за остановки дыхания у ребенка экстренно приземлился борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) — Москва (Шереметьево).

Оперативные службы, бригада скорой помощи заранее прибыли к месту стоянки самолета для оказания первой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, годовалая девочка родом из Израиля умерла, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Ранее тяжелобольной ребенок, которого транспортировали на лечение из Грозного в Москву, скончался в полете.

Происшествия Татарстан
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