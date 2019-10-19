Застройщик, по вине которого в Татарстане погибли двое рабочих, получил реальный срок

Суд в Набережных Челнах приговорил к реальному лишению свободы местного застройщика, двое рабочих которого погибли в результате обрушения железобетонных конструкций.

Ему назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Трагедия произошла в декабре 2017 года на стройке административного здания с гостевой автостоянкой в Набережных Челнах, на пересечении проспекта им. Вахитова и улицы Машиностроительной.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры России, несчастный случай произошел по вине бизнесмена, который привлек на работу неквалифицированных рабочих, не разъяснил им правила техники безопасности и не обеспечил необходимыми экипировкой и средствами защиты.

Сам застройщик вину не признал.