Крым начал переговоры с Татарстаном о поставках нефтепродуктов на полуостров

Власти Крыма обсуждают с руководством Татарстана вопрос поставки нефтепродуктов на полуостров. Об этом накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, так в Крыму хотят снизить цены на топливо.

«Вопрос снижения розничных цен на топливо — однозначно есть ряд объективных и субъективных причин. Наши коллеги ездили в Республику Татарстан, с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым договорились, что будем формировать процесс стратегического партнерства в части поставки нефтепродуктов в республику Крым», — приводит слова Аксенова «Интерфакс».

По оценкам Аксенова, топливо в Татарстане на 10—15% по разным позициям дешевле, чем в Республике Крым.

