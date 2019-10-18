В Казани назвали имена лучших кондуктора и водителя автобуса

В Казани назвали имена победителей конкурса по профмастерству среди водителей автобусов и кондукторов. Соревнования прошли сегодня в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта в МУП «ПАТП-2».

Первое место среди водителей автобусов большой вместимости занял Рустам Мавлин — сотрудник МУП «ПАТП-2», он также стал победителем в номинации на знание правил дорожного движения.

Второе место — у водителя МУП «ПАТП-4» Алексея Савельева, на третьем месте водитель Нияз Гарифуллин из МУП «ПАТП-4».

В категории водителей автобусов средней вместимости первенство занял сотрудник МУП «ПАТП-2» Алексей Митрофанов, на втором месте водитель ООО «Республиканский автовокзал» Ильгиз Ганиуллин, «бронза» у водителя ООО «КПАП 7» Александра Бударина.

Также были названы имена лучших кондукторов. Первое место у Марины Гайнуллиной из МУП «ПАТП-2», на втором месте кондуктор ООО «Республиканский автовокзал» Фарида Ганиуллина, третье место у сотрудницы МУП «ПАТП-4» Венеры Дорофеевой.

В конкурсе профмастерства среди кондукторов и водителей автобусов участвовали 12 команд из транспортных предприятий Казани, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что крупнейший московский перевозчик «Мосгортранс» на автобусах 36 маршрутов на северо-востоке столицы запустил тестирование нейросети, которая должна контролировать состояние и работу водителей.

