Крупнейший московский перевозчик запустил тесты нейросети для контроля водителей

Фото: Максим Платонов, "Реальное время"

Крупнейший московский перевозчик «Мосгортранс» на автобусах 36 маршрутов на северо-востоке столицы запустил тестирование нейросети, которая должна контролировать состояние и работу водителей, сообщает «Коммерсантъ».

С помощью камер, установленных в кабине водителя, программа анализирует мимику, положение зрачков и движения век водителя. В случае, если нейросеть посчитает, что водитель нездоров, или его риски уснуть за рулем слишком велики, сотрудник будет снят с рейса, система самостоятельно известит его о наличии проблем с помощью светового или звукового сигнала. Нейросеть также известит диспетчера о неполадках на рейсе и выдаст ему запись с камер фиксации, после чего инцидент будет изучен.

Аналогичную программу начал внедрять в работу и сервис «Яндекс. Такси». Ожидается, что до конца 2019 года сервисом оборудуют порядка 5 тысяч автомобилей.

Ранее «Реальное время» сообщало о напряженной обстановке в сфере казанского городского общественного транспорта. Перевозчики Казани продолжают вести переговоры с властями по поводу компенсации им провоза льготных категорий граждан.