В центре Казани задержали наркокурьера с самодельным пистолетом

В Казани у жилого дома в центре города задержали 28-летнего мужчину.

По информации правоохранителей, задержанный пытался доставить в колонию наркотики. В ходе обыска у мужчины нашли 1,168 грамма синтетического наркотика и более 13 граммов гашиша, а также пистолет Макарова, который был переделан из сигнального пистолета.

Экспертиза показала, что данное орудие относится к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФСИН по Татарстану.

Ранее в Тюменской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Челнах и Казани.