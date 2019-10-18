На всех федеральных трассах России появятся аварийные комиссары
Министерство транспорта России работает над внедрением на федеральных трассах служб аварийных комиссаров.
В их задачи будет входить оказание водителям технической и медицинской помощи, а также оформление ДТП.
Сегодня такие службы работают на платных трассах России. В ее состав входит 63 экипажа, работающих в круглосуточном режиме, пишет ТАСС.
Ранее Минтранс РФ одобрил снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.
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