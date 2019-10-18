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На всех федеральных трассах России появятся аварийные комиссары

14:17, 18.10.2019
На всех федеральных трассах России появятся аварийные комиссары
Фото: realnoevremya.ru

Министерство транспорта России работает над внедрением на федеральных трассах служб аварийных комиссаров.

В их задачи будет входить оказание водителям технической и медицинской помощи, а также оформление ДТП.

Сегодня такие службы работают на платных трассах России. В ее состав входит 63 экипажа, работающих в круглосуточном режиме, пишет ТАСС.

Ранее Минтранс РФ одобрил снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.

ОбществоБизнесТранспортАвто
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