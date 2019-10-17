Минтранс РФ одобрил снижение нештрафуемого лимита скорости

Минтранс и ГИБДД одобряют снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.

«Но здесь есть очень важный нюанс: при этом мы сейчас вместе с госкомпанией (Российские автомобильные дороги, — прим. ред.), Федеральным дорожным агентством отработали полный перечень автомобильных дорог федерального значения, у которых возможно повышение скоростного режима при снижении этого порога… По большому счету мы с ГИБДД для целей национального проекта это поддерживаем, но при том, что мы на федеральных дорогах одновременно где-то режим повысим», — сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Он подметил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч ввели потому, что первые системы фотовидеофиксации работали с большой погрешностью, современные разработки гораздо точнее.

Кроме того, по словам Алафинова, в настоящее время с ГИБДД обсуждается увеличение максимальной скорости со 110 до 130 километров в час, но данная инициатива заходит в тупик при нештрафуемом лимите в 20 километров в час.

Сроки возможной реализации снижения лимита министр не уточнил, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в конце 2019 — начале 2020 годов в России будет введен ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч.