Сбербанк назвал приоритетную версию утечки данных клиентов

Действия одного из сотрудников Сбербанка являются основной причиной утечки данных о клиентах кредитной организации.

Сейчас банк проводит внутреннее расследование. Там подтвердили, что в Интернет «действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт», однако на данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам только 200 клиентов.

Кредитная организация проверяет информацию о возможно большем масштабе утечки, пишет RT со ссылкой на ее заявление.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные более 60 млн человек оказались в открытом доступе. В основном — это данные клиентов Сбербанка.