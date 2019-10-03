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Сбербанк назвал приоритетную версию утечки данных клиентов

14:57, 03.10.2019
Сбербанк назвал приоритетную версию утечки данных клиентов
Фото: wikimedia.org / Ketrin.sv

Действия одного из сотрудников Сбербанка являются основной причиной утечки данных о клиентах кредитной организации.

Сейчас банк проводит внутреннее расследование. Там подтвердили, что в Интернет «действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт», однако на данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам только 200 клиентов.

Кредитная организация проверяет информацию о возможно большем масштабе утечки, пишет RT со ссылкой на ее заявление.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные более 60 млн человек оказались в открытом доступе. В основном — это данные клиентов Сбербанка.

ЭкономикаБанки
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