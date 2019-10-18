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В Японии предложили провести олимпийские соревнования на Курилах

11:16, 18.10.2019 1
В Японии предложили провести олимпийские соревнования на Курилах
Фото: tvc.ru

Губернатор Токио Юрико Коикэ возмутилась решением Международного олимпийского комитета перенести марафонские соревнования в другой японский город.

«Если все дело в прохладном месте, я хочу услышать объяснения, почему бы не провести соревнования на северных территориях?» — сказала Коикэ.

Отметим, что северными территориями в Японии считаются острова Южных Курил, принадлежащие России.

Ранее японский олимпийский комитет опубликовал интерактивную карту маршрута олимпийского огня перед Играми-2020. На карте к территории Японии были отнесены четыре российских острова — Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи.

СпортОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 окт
    И при чем здесь Япония?
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