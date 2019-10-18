В Японии предложили провести олимпийские соревнования на Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ возмутилась решением Международного олимпийского комитета перенести марафонские соревнования в другой японский город.

«Если все дело в прохладном месте, я хочу услышать объяснения, почему бы не провести соревнования на северных территориях?» — сказала Коикэ.

Отметим, что северными территориями в Японии считаются острова Южных Курил, принадлежащие России.

Ранее японский олимпийский комитет опубликовал интерактивную карту маршрута олимпийского огня перед Играми-2020. На карте к территории Японии были отнесены четыре российских острова — Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи.