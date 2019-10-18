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Недвижимость

С киноцентра РК «Ривьера» снимают вывеску

11:04, 18.10.2019 3
С киноцентра РК «Ривьера» снимают вывеску
Фото: realnoevremya.ru

Рабочие снимают вывеску с киноцентра ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера». Снимок сделан сегодня, в пятницу, 18 октября.

Напомним, что РК «Ривьера» банкротится из-за многомиллионных долгов. Здание киноцентра выставлялось на продажу за 800 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что объект находится в залоге у одного из основных кредиторов РК «Ривьера» — ООО «Управляющая компания МДМ» (сумма требований только этого кредитора составляет почти 700 млн рублей). Стоит также отметить, что речь идет лишь о развлекательном комплексе, отель и аквапарк не входили в имущественный комплекс компании.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 окт
    Насколько известно снятие вывесок с развлекательного комплекса связанно с федеральным законом о зонах охраны ансамбля Кремля,а не с банкротством.
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    Анонимно 18 окт
    Летом уже были сняты вывески отеля и аквапарка, сейчас, похоже, дошла очередь и до развлекательного комплекса.
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  • Анонимно 18 окт
    А Корстон, все держится и не снимает вывеску, хотя все отели которые попали в зону Кремля уже сняли
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