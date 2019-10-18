С киноцентра РК «Ривьера» снимают вывеску

Рабочие снимают вывеску с киноцентра ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера». Снимок сделан сегодня, в пятницу, 18 октября.

Напомним, что РК «Ривьера» банкротится из-за многомиллионных долгов. Здание киноцентра выставлялось на продажу за 800 млн рублей.



Ранее «Реальное время» писало, что объект находится в залоге у одного из основных кредиторов РК «Ривьера» — ООО «Управляющая компания МДМ» (сумма требований только этого кредитора составляет почти 700 млн рублей). Стоит также отметить, что речь идет лишь о развлекательном комплексе, отель и аквапарк не входили в имущественный комплекс компании.