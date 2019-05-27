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«Ривьера» снизила стоимость киноцентра до 800 млн рублей

11:49, 27.05.2019
«Ривьера» снизила стоимость киноцентра до 800 млн рублей
Фото: zdanie.info

Конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» назначил новые торги по продаже здания киноцентра. Теперь начальная цена объекта снижена до 798,5 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, заявки на участие в торгах принимаются с 27 мая по 1 июля. Сам аукцион назначен на 3 июля.

Кроме здания киноцентра площадью 22,7 тысячи кв. м, а также земельных участков, на которых оно расположено, управляющий намерен пустить с молотка три картины художника Лопаткина и клининговое оборудование.

Напомним, что 21 мая были признаны несостоявшимися предыдущие торги, на которых здание оценивалось в 887,2 млн рублей. Киноцентр находится в залоге у одного из основных кредиторов ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», ООО «Управляющая компания МДМ».

БизнесНедвижимость Татарстан
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