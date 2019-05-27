«Ривьера» снизила стоимость киноцентра до 800 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» назначил новые торги по продаже здания киноцентра. Теперь начальная цена объекта снижена до 798,5 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, заявки на участие в торгах принимаются с 27 мая по 1 июля. Сам аукцион назначен на 3 июля.

Кроме здания киноцентра площадью 22,7 тысячи кв. м, а также земельных участков, на которых оно расположено, управляющий намерен пустить с молотка три картины художника Лопаткина и клининговое оборудование.

Напомним, что 21 мая были признаны несостоявшимися предыдущие торги, на которых здание оценивалось в 887,2 млн рублей. Киноцентр находится в залоге у одного из основных кредиторов ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», ООО «Управляющая компания МДМ».