Газизов назвал стечением обстоятельств успешную игру «Уфы» против топ-клубов

Фото: ИА «Башинформ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Обе команды будут крайне мотивированы. К нам в гости приезжает настоящий гранд отечественного футбола. Думаю, на поле будет жарко.

За счет чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств. Нам бы хотелось столь же стабильно побеждать наших прямых конкурентов», — сказал Газизов.

Напомним, ранее «Уфа» дома обыграла лидеров чемпионата «Ростов» (2:0) и «Зенит» (1:0), а также нанесла поражение «Спартаку» (1:0).