КАМАЗ опроверг сообщения об очередях на проходной из-за алкотестеров

ПАО «КАМАЗ» на своей странице в социальных сетях выступило с опровержением сообщений об очередях, которые якобы скопились на проходных завода из-за установки там алкотестеров.

«В последние дни в сети распространяется видеоролик о том, что якобы на проходной АВЗ «КАМАЗа» установили алкотестер и заставляют всех подряд проходить на нем проверку. Официально заявляем, данное видео к КАМАЗу не имеет никакого отношения и является фейком», — говорится в заявлении компании.

В компании также пригрозили распространителям видео «мерами, обозначенными в законодательстве РФ».

Ранее в СМИ сообщалось, что очереди из-за алкотестеров начали образовываться на проходной заводов челнинского холдинга «Татэлектромаш». При этом в целом установка алкотестеров на проходных предприятий не является чем-то экстроординарным — они существуют, к примеру, на ряде крупных казанских предприятий.