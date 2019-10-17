Яруллин о предстоящем матче в Уфе: «Наконец-то этот день настал, лучшее дерби страны»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин оценил игру казанцев в матче с «Йокеритом» (4:3) и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего «Зеленого дерби» с «Салаватом Юлаевым».

— Такая игра, как с «Йокеритом» нужна всегда, прежде всего для проверки самого себя. Начали вроде хорошо, потом неважное большинство, которое переломило ход игры. Пропустили два гола и пришлось начинать игру заново.

— Чем-нибудь отличается игра финского клуба от других российских команд?

— Нет. В принципе, сейчас во всем мире примерно одинаковый хоккей. Да, была жесткая игра, потолкались где-то, но это от большого желания, эмоции зашкаливали.

— Впереди «Зеленое дерби», что скажете?

— Наконец-то настал этот день. И для болельщиков, и для нас всех, это здорово.

— В этом сезоне вам предстоит сыграть шесть матчей с «Салаватом», не приедается такое?

— Нет, наоборот. Это услада для болельщиков, все-таки лучшее дерби страны, наверное. Армейское дерби и вот «Зеленое» — всегда накал страстей, интересно, — цитирует Яруллина «Реальное время».