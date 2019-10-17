Дмитрий Квартальнов: «Семь потерь в большинстве в прошлой игре, сегодня еще больше. Это очень плохо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:3 от).

— Мы очень слабо сыграли в третьем периоде. Наш вратарь и защитники держали нас в игре и нам немного повезло, что выиграли в овертайме. Еще раз повторюсь, таких игр с сильными соперниками будет еще много.

— Что происходит в плане большинства и как вы намерены с этим бороться?

— Семь потерь в большинстве в прошлой игре, а сегодня еще больше. Это очень плохо. Будем делать выводы



— Кара в ВХЛ набирает по 1 очку за матч. Собираетесь привлекать его в основу?

— Да, свежие игроки у нас еще будут



— Сегодня, пожалуй, первая игра в сезоне, когда вратарь «Ак Барса» не выручил.



— Нет, Билялов сыграл очень хорошо.

— Будете как-то дополнительно мотивировать команду на «Зеленое дерби» с «Салаватом»?

— Подоплека, конечно, есть. Надо будет поправить кое-какие моменты, — цитирует Квартальнова корреспондент «Реального времени».