Еще один российский хоккеист из НХЛ попался на употреблении запрещенных веществ

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей, без оплаты заработной платы на время отстранения.

В крови российского хоккеиста обнаружили запрещенное вещество, которое осталось неназванным. Теперь Зыкова ждет принудительное лечение и пропуск 20 матчей НХЛ.

Клуб обвинил в произошедшем самого игрока.

«Мы постоянно следим за питанием, потреблением пищевых добавок и общим питанием наших спортсменов на протяжении всего сезона. Валентин сознательно использовал запрещенное вещество без согласия, рекомендации или ведома нашей команды. Мы поддерживаем программу NHL / NHLPA по повышению производительности веществ и уважаем это решение здесь», — говорится в заявлении клуба.

Ранее за употребление кокаина был дисквалифицирован Евгений Кузнецов, отстраненный на три игры.

В нынешнем сезоне Зыков сыграл в семи матчах, в которых набрал 2(0+2) очка.