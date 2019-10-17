Студента из Колумбии в Казани вывезли на машине в лесопосадку, ограбили и избили

В Казани задержали трех молодых людей, подозреваемых в нападении на студента 1-го курса КФУ из Колумбии.

Парень обратился в полицию 13 октября. С его слов, в 3 часа ночи на ул. Пушкина незнакомые схватили его за шею, посадили в автомобиль и увезли в лесопосадку. По пути они избили парня, достали из его карманов мобильный телефон стоимостью более 20 тыс. рублей и 2 тыс. рублей наличными.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут, по которому следовал потерпевший. Оказалось, что за студентом в ту ночь следовали двое мужчин по ул. Пушкина в направлении площади Свободы.

Кроме того, полицейским удалось установить автомобиль, в который посадили и увезли потерпевшего в сторону лесопосадки в районе Подлужной. В ходе проверки выяснилось, что ранее водителя этой машины привлекали к административной ответственности за административное правонарушение.

В тот же день автомобиль предполагаемого преступника был обнаружен на парковке одного из торговых центров города. Подозреваемыми оказались трое граждан из Узбекистана в возрасте от 21 до 23 лет.

Также позже выяснилось, за пару часов до нападения на колумбийца эти злоумышленники, угрожая ножом, похитили у 22-летнего бармена одного из ресторанов Казани iPhone, кольцо, часы и 1 тыс. рублей, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что жителя Башкирии приговорили к 5 годам колонии за то, что он грабил микрофинансовые организации в Оренбурге и Казани.

