Жителя Башкирии приговорили к пяти годам колонии за ограбление МФО в Казани и Оренбурге

Суд приговорил 43-летнего жителя Башкирии к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 тыс. рублей за ограбление микрофинансовых организаций в Казани и Оренбурге. Его признали виновным по статье «Разбой».

Установлено, что 5 февраля 2019 года подсудимый, вооружившись пневматическим пистолетом, напал на офис центра выдачи займов в Оренбурге и похитил около 11 тыс. рублей и скрылся. Через три дня злоумышленник совершил аналогичное преступление в Казани — он напал на сотрудника микрофинансовой организации и украл свыше 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Подсудимый свою вину полностью признал, частично возместив причиненный ущерб.