Атомная подлодка «Казань» войдет в строй в 2020 году
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки. Среди них — подлодка спецназначения «Белгород», стратегическая подлодка проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».
Еще одну атомную подводную лодку проекта 955А «Князь Владимир» Военно-морской флот России получит до конца текущего года.
«Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом», — цитирует ТАСС генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко.
Напомним, ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Казань» пройдет все ходовые испытания до конца 2019 года.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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