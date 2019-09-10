Атомная подлодка «Казань» войдет в строй в 2020 году

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки. Среди них — подлодка спецназначения «Белгород», стратегическая подлодка проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Еще одну атомную подводную лодку проекта 955А «Князь Владимир» Военно-морской флот России получит до конца текущего года.

«Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом», — цитирует ТАСС генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Казань» пройдет все ходовые испытания до конца 2019 года.