Больницы Татарстана получили еще 70 машин скорой помощи

Больницы Татарстана получили еще 70 машин скорой помощи. Ключи от машин республиканским врачам вручил сегодня президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы завершаем данную программу. Сегодня будет передана последняя партия из 70 машин. Я считаю, что этот транспорт будет способствовать повышению эффективности работы наших медицинских работников», — сказал он.

Всего в этом году больницам республики передано 187 автомобилей, включая четыре мобильных комплекса и 43 автомобиля для перевозки людей пожилого возраста.

Минниханов отметил, что в республике проведена масштабная программа по обновлению автомобильного парка учреждений здравоохранения.

Отмечается, что все автомобили готовы к работе: к транспортировке и мониторингу состояния пациентов, а также для проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что распоряжением правительства России в Татарстан направят 25 школьных автобусов.