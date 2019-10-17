«Татнефть» намерена вложить в развитие нефтехимии 600 млрд рублей
ПАО «Татнефть» планирует вложить инвестиции в развитие нефтехимических проектов в объеме свыше 600 млрд рублей, компания также рассматривает возможности покупки активов за пределами Татарстана.
«Совет директоров утвердил общий план развития нефтехимического комплекса, в инвестиции заложены порядка 600 млрд рублей, но если будут интересные идеи, мы выйдем на совет директоров и будем увеличивать программу, корректировать ее», — сказал генеральный директор компании Наиль Маганов.
Кроме того, глава «Татнефти» рассказал о готовности компании покупать активы за пределами Татарстана, передает «Татар-информ».
Ранее генеральный директор ПАО «Татнефть» предположил, когда придет пик потребления нефти.
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