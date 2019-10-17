Мать, зарезавшую своих детей в Челнах, поместили в следственный изолятор

Мать, которая убила двухлетнего сына и покалечила семилетнего мальчика, выписали из БСМП и поместили в следственный изолятор, который находится при УВД Набережных Челнов.

Следственный комитет предъявляет ей две статьи уголовного кодекса — убийство малолетнего и покушение на убийство двух или более малолетних, передает Chelny-biz.ru.

Напомним, трагедия случилась 6 октября. Женщина приревновала супруга к коллеге, не пожелав ссориться с женой, мужчина ушел из дома. Позже он получил фотографии своих детей в крови. Когда мужчина приехал домой, дверь спустя некоторое время открыла женщина, вся перемазанная кровью. На кровати лежали изрезанные дети.

Двухлетний мальчик, которому было нанесено 7 ударов ножом, скончался до приезда скорой помощи. Старшего сына доставили в ДРКБ. Его жизни ничего не угрожает.