Британия и Евросоюз договорились по Brexit

Великобритания и Евросоюз заключили одну из ключевых сделок по Brexit. Двое суток ушло у переговорщиков на дополнительную декларацию по Северной Ирландии.

«Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть», — написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

???????????????????? Where there is a will, there is a #deal — we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9