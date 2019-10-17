Власти Татарстана прокомментировали предложение назвать улицу в центре Казани в честь Путина

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова допустила, что в Казани может появиться улица имени президента РФ Владимира Путина. Она отметила, что подобная идея может быть принята в работу, если за нее выскажутся многие жители республики.

«Когда мы говорим о принятии подобного рода решений, Рустам Нургалиевич [Минниханов] ориентируется на одно — инициатива всегда должна исходить снизу. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция, насколько она будет поддержана. Тогда мы уже сможем говорить более конкретно!» — прокомментировала Галимова петицию, предлагающую переименовать в честь Путина улицу Театральную в центре города.

Напомним, что заявка появилась накануне и адресована в том числе президенту Татарстана Рустаму Минниханову.