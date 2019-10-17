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Власти Татарстана прокомментировали предложение назвать улицу в центре Казани в честь Путина

11:45, 17.10.2019 11
Власти Татарстана прокомментировали предложение назвать улицу в центре Казани в честь Путина
Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова допустила, что в Казани может появиться улица имени президента РФ Владимира Путина. Она отметила, что подобная идея может быть принята в работу, если за нее выскажутся многие жители республики.

«Когда мы говорим о принятии подобного рода решений, Рустам Нургалиевич [Минниханов] ориентируется на одно — инициатива всегда должна исходить снизу. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция, насколько она будет поддержана. Тогда мы уже сможем говорить более конкретно!» — прокомментировала Галимова петицию, предлагающую переименовать в честь Путина улицу Театральную в центре города.

Напомним, что заявка появилась накануне и адресована в том числе президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    в Салават купере много улиц новых.
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  • Анонимно 17 окт
    Куда идём? Даже при Брежневе такого не было.
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    Анонимно 17 окт
    В советское время целые города переименовывали. В том числе был город Брежнев (Челны).
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    Анонимно 17 окт
    К сведению грамотеев: город переименовали прсле смерти Брежнева:)))
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    Анонимно 17 окт

    "К сведению грамотеев". Я и не писал что при Брежневе. Внимательнее надо быть
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    Анонимно 17 окт
    То что делает сейчас Путин отношусь отрицательно. Но в целом к этому отношусь нейтрально. Так как в том как страна поднялась после 90-х его заслуга не оспорима.
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  • Анонимно 17 окт
    Так у нас для этого уже есть улица Жданова-Эсперанто-Назарбаева.Надо просто установить съёмные таблички на домах чтоб было легче переименовывать.А Театральная пусть и останется Театральной.
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    Анонимно 17 окт
    Светодиодные таблички, надпись на которых можно на расстоянии менять сразу и на всех.
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  • Анонимно 17 окт
    А может называть улицы в честь начальников лопнувших банков? )
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  • Анонимно 08:31
    Надо улицу Переименовать на Шаймиева. Он спас Татарстан от войны, поднял его. Путин что сделал для Татарстана?
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    Анонимно 14:27
    а с кем воевать собирались, если не секрет?
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