Одну из центральных улиц Казани предложили назвать в честь Путина

Активисты предложили разместить в центре Казани улицу, названную в честь президента РФ Владимира Путина. Для этого предлагается переименовать улицу Театральную.

Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org. Пока эту идею поддержали только 111 человек.

«В Казани есть улица, которая носит имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства», — пишет автор обращения.

Петиция создана 16 октября. Она адресована президенту Татарстана Рустаму Минниханову.