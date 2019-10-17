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Общество

Одну из центральных улиц Казани предложили назвать в честь Путина

10:18, 17.10.2019 8
Одну из центральных улиц Казани предложили назвать в честь Путина

Активисты предложили разместить в центре Казани улицу, названную в честь президента РФ Владимира Путина. Для этого предлагается переименовать улицу Театральную.

Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org. Пока эту идею поддержали только 111 человек.

«В Казани есть улица, которая носит имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства», — пишет автор обращения.

Петиция создана 16 октября. Она адресована президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Общество Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    А какую-нибудь улицу не предлагают переименовать в ул.Медведева?
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  • Анонимно 17 окт
    Давно пора.
    В Грозном давно есть проспект Путина.
    Достоен.
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    Анонимно 17 окт
    А я категорически против! Где нибудь на окраине города, еще куда не шло. Оплачивать расходы по переименованию опять будет народ. Там самая дорогая парковка в городе, тогда кто за пусть платит не 100 а 1000 рублей в час.
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  • Анонимно 17 окт
    вот делать ничего активистам. Хотите назовите улицу его именом новые улицы в Салават купере
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    Анонимно 17 окт
    Солидарен на счёт новостроек. А ещё лучше навести порядок с одинаковыми названиями в городе Казань, вот там активистам в первую очередь надо посмотреть.
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  • Анонимно 17 окт
    это прорыв, идея космос!!!!
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  • Анонимно 17 окт
    Против названия в честь Путина не имею ничего против. А вот за какие заслуги в целом перед Россией и в частности перед Татарстаном назвали улицу в честь Назарбаева? Считаю это блажь властей Татарстана. Это ещё если не вспоминать развал СССР (президент Казахской ССР).
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  • Анонимно 17 окт
    Кто этот Активисты? В студию! А лучше сразу в депутаты!!!
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