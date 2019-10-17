Верховный суд РТ приговорил стрелка Раимджанова к 19 годам строгого режима

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19 лет колонии строгого режима получил за расстрел бизнесмена Ришата Садыкова и его друга Сергея Мазанова в центре Казани ранее судимый Ринат Раимджанов. Только что в Верховном суде Татарстана завершилось оглашение приговора, передает журналист «Реального времени».



Прокурор республики Илдус Нафиков в прениях просил для Раимджанова наказание в 20 лет колонии строгого режима.

Адвокат стрелка Ильдар Султанов настаивал на переквалификации действий своего клиента по более мягким составам: с умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности, покушение на причинение тяжкого вреда здоровью.

Однако сам Раимджанов просил второй эпизод квалифицировать еще по более мягкой, 113 статье УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта. И его защитник в повторных прениях изменил свою позицию.

Суд с предложенной защитой квалификацией не согласился. Лишь исключил по эпизоду убийства квалифицирующий признак «в связи с исполнением общественного долга».

В последнем слове подсудимый попросил прощения у вдовы Ришата Садыкова и у раненого Сергея Мазанова. На протяжении всего процесса Раимджанов повторял: «Убивать не хотел. Хотел поговорить. Это были неосторожные действия».

Вдова застреленного бизнесмена Асия Садыкова обвинила Раимджанова в бесконечном вранье, предположив, что за словами обвиняемого — «хотел сесть в машину на заднее сиденье, чтобы поговорить» — усматривается иная цель. По ее мнению, он собирался устроить стрельбу в салоне авто, иначе для чего было брать с собой пистолет, заряжать полную обойму и снимать оружие с предохранителя.

Представитель потерпевших Руслан Нагиев эту позицию поддержал и сказал, что о так называемом неосторожном убийстве не может быть и речи.

Детали — в судебном репортаже «Реального времени».