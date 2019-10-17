Дженнифер Энистон «сломала» Instagram

Дебют знаменитой голливудской актрисы Дженнифер Энистон в Instagram начался со сбоя приложения. Вчера она опубликовала первое фото со своими бывшими коллегами по сериалу «Друзья». Количество людей, которые решили подписаться на страницу, было таким, что это вызвало проблемы для платформы.

«Мы знаем, что у некоторых людей возникли проблемы из-за профиля Джен», — заявил представитель Facebook, которому принадлежит Instagram, в заявлении для CNN.

Энистон отметила сбои платформы забавным видео.

«Клянусь, я не хотела это сломать ... Спасибо, ребята, за добрый, глючный прием», — написала она.

На данный момент у Энистон две публикации и более 10 миллионов подписчиков.

Ранее актеры из «Друзей» воссоединились для редкого селфи.