Актеры из «Друзей» воссоединились для редкого селфи

Американская актриса Кортни Кокс поделилась в своем Instagram селфи, на котором она позирует с бывшими коллегами по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон и Мэттом Лебланом.

«Редкая ночь, и мне это нравится», — прокомментировала Кокс эту фотографию.

Легендарный ситком 1990-х, который длился 10 сезонов и отпраздновал в сентябре свое 25-летие, имеет миллионы преданных фанатов.

Фотография нашла живой отклик поклонников. Менее чем за полдня селфи собрало почти 2 млн лайков и более 50 тыс. комментариев.

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