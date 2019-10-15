Соцсети: в Казани мужчина искупался в аквариуме супермаркета

Фото: стоп-кадр видео

В одном из пабликов социальной сети «Вконтакте» опубликованы кадры купания молодого человека в аквариуме, предназначенном для содержания живой рыбы.

«Новый осётр Казани в Карусели. Как вам? Кто купит?))», — написали авторы поста (орфография и пунктуация сохранены).

Действие происходит в одном из супермаркетов Казани. На глазах у изумленной публики мужчина, пообещав «дать жару», разделся и залез в резервуар с рыбой.

Покупатели магазина с интересом наблюдали за происходящим, фиксируя «заплыв» хулигана на свои смартфоны.

Идиллию отдыхающего грубо прервала продавец рыбного отдела. Под ее натиском мужчина ретировался.

К слову, в комментариях к видео экстравагантный поступок не нашел понимания среди горожан.

Напомним, 10 октября ООН и ВОЗ отмечали Всемирный день психического здоровья.