Путин увеличил зарплату президента, генпрокурора, главы СК и премьера России
Владимир Путин увеличил зарплату президента, премьер-министра России, председателя Следственного комитета России и генерального прокурора России.
Согласно указам, размещенным на официальном портале правовой информации, зарплата повысилась с 1 октября на 4,3%.
Также зарплата стала выше у глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы.
Ранее сообщалось, что Путин планирует поднять зарплаты сотрудникам федеральных ведомств в регионах. Глава государства обеспокоен тем, что доходы таких чиновников ниже, чем у их региональных коллег.ОбществоВласть
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