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Путин увеличил зарплату президента, генпрокурора, главы СК и премьера России

17:35, 07.10.2019 1
Путин увеличил зарплату президента, генпрокурора, главы СК и премьера России
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин увеличил зарплату президента, премьер-министра России, председателя Следственного комитета России и генерального прокурора России.

Согласно указам, размещенным на официальном портале правовой информации, зарплата повысилась с 1 октября на 4,3%.

Также зарплата стала выше у глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы.

Ранее сообщалось, что Путин планирует поднять зарплаты сотрудникам федеральных ведомств в регионах. Глава государства обеспокоен тем, что доходы таких чиновников ниже, чем у их региональных коллег.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 окт
    А нам когда??????? Ждём!!!
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