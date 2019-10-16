Александр Тихонов: «Если нас отстранят от Олимпиады, будет коллективное бегство спортсменов»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уходе биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.



«Слава богу, что это пока только Подчуфарова и что все остальные не разбежались за последние годы. Я абсолютно нормально отношусь к такому решению.

Я думаю, что это только начало. Счастье, что пока только Подчуфарова собралась. Думаю, что сейчас, если нас отстранят от Олимпиады, будет коллективное бегство спортсменов», — сказал Тихонов.

Напомним, ранее стало известно, что бывший лидер женской сборной по биатлону Ольга Подчуфарова с нового сезона будет выступать за команду Словении.