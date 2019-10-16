Новости спорта

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Александр Тихонов: «Если нас отстранят от Олимпиады, будет коллективное бегство спортсменов»

19:21, 16.10.2019 3
Александр Тихонов: «Если нас отстранят от Олимпиады, будет коллективное бегство спортсменов»
Фото: ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уходе биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.

«Слава богу, что это пока только Подчуфарова и что все остальные не разбежались за последние годы. Я абсолютно нормально отношусь к такому решению.

Я думаю, что это только начало. Счастье, что пока только Подчуфарова собралась. Думаю, что сейчас, если нас отстранят от Олимпиады, будет коллективное бегство спортсменов», — сказал Тихонов.

Напомним, ранее стало известно, что бывший лидер женской сборной по биатлону Ольга Подчуфарова с нового сезона будет выступать за команду Словении.

СпортОбщество
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    В России где простым людям нет места, спортсменам международникам тоже нет места! Остается только спорт для собственного здоровья.
    Ответить
  • Александр Чуев 17 окт
    если у нас 2 десятка чистых спортсменов-то это не будет потерей для бюджета России...пусть едут-может хоть они честно будут соревноваться
    Ответить
  • Анонимно 17 окт
    Да если честно, в виду того как нам "упростили" жизнь, все эти олимпиады глубоко по барабану.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров