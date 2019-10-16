Экс-лидер женской сборной России по биатлону будет выступать за Словению

Бывший лидер женской сборной по биатлону Ольга Подчуфарова с нового сезона будет выступать за сборную Словении.

Как сообщает Sports.ru, переход спортсменки в новую команду уже согласован всеми сторонами.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене в смешанной эстафете. Также в ее активе три личных подиума на этапах Кубка мира — одна победа и два третьих места.

В 2018 году Подчуфарова приняла решение завершить спортивную карьеру, вызвав большой резонанс среди российских биатлонных функционеров. Нынешним летом биатлонистка вернулась в спорт.