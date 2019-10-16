Туктамышева рассказала о своих отношениях с российским фигуристом

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Я фильтрую то, что действительно важно, и то, о чем можно не так сильно переживать. Просто хочу следить за здоровьем, и мне жалко иногда тратить нервные клетки на то, что этого не стоит. И когда происходит какая-то ситуация, во-первых, у меня есть Андрей, который мне помогает и может меня успокоить. В этом плане очень хорошо иметь постоянно рядом молодого человека, который может уравновесить твою психику, если что.

Ну и с другой стороны, я сама по себе не люблю долго находиться в депрессии или чувстве апатии. Это жизнь, надо наслаждаться. Просто я люблю жить, люблю смеяться. А когда ты любишь смеяться, не может быть долго какой-то грусти, потому что ты не можешь грустить, когда смеешься», — сказала Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy.