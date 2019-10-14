Туктамышева заняла второе место на Finlandia Trophy, уступив воспитаннице Тутберидзе
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место на проходившем в финском Эспоо турнире Finlandia Trophy.
Уроженка Удмуртии набрала за два дня прокатов 212,53 балла и этого не хватило для победы на турнире. Воспитанница тренера Этери Тутберидзе россиянка Алена Косторная опередила Туктамышеву, получив от судей 234,84 балла.
Finlandia Trophy. Итоговое положение
1. Алена Косторная (Россия) — 234,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 212,53
3. Юхана Йокои (Япония) — 191,90
4. Йенни Сааринен (Финляндия) — 181,20
5. Старр Эндрюс (США) — 169,10
6. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 162,77
7. Линнеа Седер (Финляндия) — 151,48
8. Меган Вессенберг (США) — 148,21
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