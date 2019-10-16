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МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане и гололедице

14:29, 16.10.2019
МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане и гололедице
Фото: pxhere.com

МЧС Татарстана предупреждает водителей об ухудшении погодных условий.

Так, по сообщению «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», ночью и утром 17 октября местами ожидается туман, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Кроме того, местами днем возможно усиление порывов юго-западного ветра до 16 м/c.

Ранее сообщалось, что уже вчера, 15 октября, дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы.

ОбществоАвто Татарстан
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