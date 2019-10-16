МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане и гололедице

МЧС Татарстана предупреждает водителей об ухудшении погодных условий.

Так, по сообщению «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», ночью и утром 17 октября местами ожидается туман, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Кроме того, местами днем возможно усиление порывов юго-западного ветра до 16 м/c.

Ранее сообщалось, что уже вчера, 15 октября, дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы.