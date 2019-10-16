В России ужесточили наказание за нарушения при организации детского отдыха

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации детского отдыха.

Согласно документу, для организаций, не включенных в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей, вводится ответственность. Для нелегальных детских лагерей устанавливается штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, летом этого года в детском лагере в Подмосковье семь детей получили пищевое отравление.

Кроме того, в июле в лагере «Лучистый» отравились более 50 детей, большая часть которых — из Татарстана.

