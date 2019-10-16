Новости общества

15:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России ужесточили наказание за нарушения при организации детского отдыха

15:08, 16.10.2019
В России ужесточили наказание за нарушения при организации детского отдыха
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации детского отдыха.

Согласно документу, для организаций, не включенных в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей, вводится ответственность. Для нелегальных детских лагерей устанавливается штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, летом этого года в детском лагере в Подмосковье семь детей получили пищевое отравление.

Кроме того, в июле в лагере «Лучистый» отравились более 50 детей, большая часть которых — из Татарстана.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров