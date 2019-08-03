СМИ: в подмосковном лагере отравились семеро детей

Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Возраст пострадавших детей — от 11 до 15 лет. Их доставили в Коломенскую районную больницу. Причины отравления сейчас выясняются, но речь идет именно о пищевом отравлении.

Напомним, в июле в лагере «Лучистый» отравились более 50 детей, большая часть которых — из Татарстана. В больницу с отравлением также попали несколько вожатых лагеря. Причиной отравления послужила пища в лагере, по предварительным данным это был салат. Сейчас все пострадавшие выписаны из больницы и вернулись домой. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».