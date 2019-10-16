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Муфтием Башкирии официально избран Айнур Биргалин

13:34, 16.10.2019
Муфтием Башкирии официально избран Айнур Биргалин
Фото: dumrb.ru

Участники съезда Духовного управления мусульман Башкирии официально выбрали муфтием республики Айнура Биргалина.

«Съезд большинством голосов избрал Айнура Биргалина на пост председателя-муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан», — сообщает пресс-служба ДУМ РБ.

Напомним, что с мая Биргалин занимал пост врио председателя управления. В сентябре он стал единственным кандидатом, выдвинутым на пост муфтия.

Общество Башкортостан
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