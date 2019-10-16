Муфтием Башкирии официально избран Айнур Биргалин
Участники съезда Духовного управления мусульман Башкирии официально выбрали муфтием республики Айнура Биргалина.
«Съезд большинством голосов избрал Айнура Биргалина на пост председателя-муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан», — сообщает пресс-служба ДУМ РБ.
Напомним, что с мая Биргалин занимал пост врио председателя управления. В сентябре он стал единственным кандидатом, выдвинутым на пост муфтия.Общество Башкортостан
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