В Монголии запустят свой Comedy Club

Монгольская телекомпания NTV купила права на выпуск шоу Comedy Club UB Style у субхолдинга «Газпром-медиа» «Развлекательное ТВ».

«В сентябре мы заключили сделку с монгольской компанией NTV по продаже формата шоу Comedy Club, партнеры будут делать собственную версию по нашему формату, и произведенное ими шоу будет называться Comedy Club UB Style, от названия Улан-Батор», — передает RNS слова директора департамента «Развлекательного ТВ» по управлению правами Натальи Лоскуниной.

Она отметила, что «Газпром-медиа» уже продавал монгольской телекомпании формат сериала «Однажды в России». По нему на телевидении страны выходил проект «Однажды в Монголии».

Напомним, что стендап-шоу Comedy Club начало выходить в России в 2005 году. Тогда проект, которым занимались в основном бывшие игроки КВН, громко вклинился в индустрию отечественного юмора. Впоследствии для производства шоу была создана продюсерская компания Comedy Club Production, которую возглавил один из создателей шоу Артур Джанибекян. В 2011 году компания вошла в состав холдинга «Газпром-медиа», а Джанибекян возглавил подразделение развлекательного телевидения холдинга.