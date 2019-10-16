Владелец «Спартака» Федун подтвердил, что покинет клуб

Фото: Спорт-Экспресс

Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию, что может покинуть московский клуб.

— У меня задача — к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше, в 2023 году, слагаю полномочия, и команда ждет болельщиков.

— Да, мы с вами как-то говорили на эту тему, вы по-прежнему…

— Это не по-прежнему, это мое решение, которое не будет изменено.

— А если болельщики вас не поддержат и скажут — нет…

— Ну в нашей стране рабства же нет, правильно? — сказал Федун.

Напомним, на этой неделе состоялось назначение нового главного тренера «Спартака». Им стал 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско.