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Доменико Тедеско — новый главный тренер «Спартака»

19:38, 14.10.2019
Доменико Тедеско — новый главный тренер «Спартака»
Фото: spartak.com

Московский «Спартак» на официальном сайте клуба объявил о назначении на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

Контракт с 34-летним специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года. Ранее сообщалось, что зарплата Тедеско может составить до 2 млн евро в год.

До «Спартака» немец возглавлял местный «Шальке», с которым в первом сезоне занял 2-е место в Бундеслиге, а во втором был уволен после пяти подряд поражений.

Отметим, что в следующем туре «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».

СпортФутбол
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