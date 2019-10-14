Доменико Тедеско — новый главный тренер «Спартака»

Московский «Спартак» на официальном сайте клуба объявил о назначении на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

Контракт с 34-летним специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года. Ранее сообщалось, что зарплата Тедеско может составить до 2 млн евро в год.

До «Спартака» немец возглавлял местный «Шальке», с которым в первом сезоне занял 2-е место в Бундеслиге, а во втором был уволен после пяти подряд поражений.

Отметим, что в следующем туре «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».